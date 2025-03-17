Kızıl Goncalar’da Zeynep Karakteri Ayrılıyor

Pazartesi Gecelerinin Gözde Dizisi

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle milyonları ekran başına çekmeyi başarıyor. Ancak, diziden ayrılık haberleri de hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi dikkat çeken isimleri barındıran Kızıl Goncalar’da, her yeni bölümle birlikte olaylar giderek daha karmaşık hale geliyor.

Final İddiaları ve Ayrılıklar

Yeni bölümün ardından, dizinin final iddiaları oldukça güçlü bir şekilde gündeme oturdu. Özellikle Zeynep karakteri ile ilgili gelen haberler, seyirciyi üzme potansiyeline sahip gibi görünüyor. Kulislerde dolaşan söylentilere göre, Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak. Bu durum, dizinin hayranları arasında büyük bir merak ve endişe yaratıyor.