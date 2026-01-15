Kızılay Miraç Kandili’nde 2 Bin 500 Kişiye İkramda Bulundu

kizilay-mirac-kandili-nde-2-bin-500-kisiye-ikramda-bulundu

Miraç Kandili etkinlikleri çerçevesinde Muradiye Mahallesi’nde yer alan Çarşı Camii’nde düzenlenen programda, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi ekipleri, cami çıkışında halka çorba, çay ve çeşitli ikramlar sundu. Programa, Kızılay personelinin yanı sıra Genç Kızılay Manisa ekibi ile Kızılay gönüllüleri de destek verdi.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE DAYANIŞMA RUHU

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Miraç Kandili’nin manevi duygularını vatandaşlarla paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Gürsel, “Miraç Kandili, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği müstesna gecelerden biridir. Türk Kızılay olarak bu anlamlı gecede vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

HALKTAN TEŞEKKÜR

Kızılay’ın köklü yardımlaşma anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gürsel, toplumun her kesimiyle gönül bağını güçlendireceklerini vurguladı. Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, yapılan ikram ve hizmetler için Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uşak’ta Motosiklet Kazasında Yaya Hayatını Kaybetti

Uşak'ta motosikletin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Gündem

Şile’deki Yangında Kulübedeki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Şile'de bir inşaat alanında yer alan kulübede meydana gelen yangında, yaşlı bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

ABD Karayipler’de Petrol Tankerine El Koydu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptırımları ihlal eden Veronica isimli petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.
Gündem

Yalova’da Hayvan Sağlığında Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

Yalova'daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılında hayvan sağlığını korumak ve kayıt altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü, evcil ve çiftlik hayvanlarını güvence altına aldı.
Gündem

Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki bir veteriner hekim evinde yaşamını yitirdi. Olayın nedenine dair araştırmalar başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.