Kızılay Miraç Kandili’nde 2 Bin 500 Kişiye İkramda Bulundu

Miraç Kandili etkinlikleri çerçevesinde Muradiye Mahallesi’nde yer alan Çarşı Camii’nde düzenlenen programda, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi ekipleri, cami çıkışında halka çorba, çay ve çeşitli ikramlar sundu. Programa, Kızılay personelinin yanı sıra Genç Kızılay Manisa ekibi ile Kızılay gönüllüleri de destek verdi.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE DAYANIŞMA RUHU

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Miraç Kandili’nin manevi duygularını vatandaşlarla paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Gürsel, “Miraç Kandili, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği müstesna gecelerden biridir. Türk Kızılay olarak bu anlamlı gecede vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

HALKTAN TEŞEKKÜR

Kızılay’ın köklü yardımlaşma anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gürsel, toplumun her kesimiyle gönül bağını güçlendireceklerini vurguladı. Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, yapılan ikram ve hizmetler için Kızılay ekiplerine teşekkür etti.