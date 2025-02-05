Kızılay Müfettiş Yardımcısı Alımı Başladı!

KIZILAY PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Kızılay bünyesinde Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular için son tarih ise 4 Mart 2025. İlgili alımlar hakkında detaylı bilgiler şöyle:

KONTENJAN VE GÖREV BİLGİLERİ

Alım yapılacak pozisyonun adı: Müfettiş Yardımcısı. Kontenjan 10 kişi olarak belirlenmiştir. Görev yeri, Teftiş Kurulu Başkanlığı olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların genel ve özel niteliklerini taşıması gerekiyor. Genel şartlar arasında, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS’den KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almış olma şartı yer alıyor. Ayrıca, KPSS puanı sıralamasında ilk 100 kişi içinde olma kriteri de aranmaktadır.

Yaş şartı olarak ise, yazılı sınavın yapılacağı 15 Mart 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER

Başvurular, ilanın yayımlanmasıyla 4 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Kızılay’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalıdır.

Son başvuru tarihi: 4 Mart 2025.

SINAV BİLGİLERİ

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için Sınav Giriş Belgesi, Gazi Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacaktır. Adaylar, sorgulama işlemlerini [https://gaziodm.gazi.edu.tr/](https://gaziodm.gazi.edu.tr/) adresinden gerçekleştirebilir.

Başvuru sonuçları ise sınav sonrasında Kızılay tarafından ilan edilecektir. Sonuçlar, Kızılay’ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacaktır.