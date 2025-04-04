Gündem

Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Ertelendi

kizilcik-serbeti-nde-ayrilik-ertelendi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Kızılcık Şerbeti dizisi, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor. Dizide son bölümlerde yaşanan gelişmeler seyircileri şaşkına çeviriyor.

ÜÇ SEZONDUR EKRANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, üç sezondur izleyicilerle buluşuyor. Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her sezon finaliyle de haftalarca konuşuluyor.

3. SEZON FİNALİNE KISA BİR SÜRE KALDI

30 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 103. bölümle 3. sezonunu tamamlayacak olan Kızılcık Şerbeti, bu sezon nasıl bir final yapacağıyla şimdiden gündemde. Dizinin hayranları, final bölümüne dair merakla bekleyişini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“İBB Soruşturmasında Tanık Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası”

Capacity AVM'nin eski avukatı, müvekkillerinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini iddia etti. İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak dinlendi.
Gündem

Tanık Avukattan 5 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası

Capacity AVM'nin eski avukatı M.A.İ., yolsuzluk soruşturmasında müvekkillerinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.