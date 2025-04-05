Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Ertelendi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi ünlü isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri şaşırtan gelişmelere sahne oluyor.

ÜÇ SEZONDUR EKRANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Kızılcık Şerbeti, üç sezondur Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her sezon finaliyle haftalarca konuşuluyor.

3. SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

30 Mayıs’ta yayınlanacak 103. bölümle üçüncü sezonunu tamamlayacak olan Kızılcık Şerbeti’nin bu sezon nasıl bir finalle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak uyandırıyor.