Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Transfer: Afra Karagöz

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kızılcık Şerbeti, kadrosuna yeni bir yetenek daha ekledi. Yönetmen Özgür Sevimli’nin yönettiği ve senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı yapım, etkileyici hikayesini yeni karakterlerle genişletmeyi hedefliyor. Gold Film yapımı olan dizinin oyuncu ekibine, genç neslin dikkat çeken isimlerinden Afra Karagöz dahil oldu.

YENİ KARAKTER İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Afra Karagöz, hit dizinin 127. bölümünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, dizide Asil karakterinin dijital platformda stajyer olarak çalışmaya başlayan bir genç kızını canlandıracak. 127. bölüm ile birlikte dizideki dengelerin nasıl şekilleneceği ise izleyiciler arasında merak uyandırıyor.