Kızılcık Şerbeti Tansiyonu Düşmüyor

YENİ BÖLÜM COŞKUSU

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü, her hafta olduğu gibi yine milyonları ekran başına topluyor. Rekor kıran dizinin içerisinde olaylar durmak bilmiyor. Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi oyuncuları barındıran Kızılcık Şerbeti, tansiyonu yüksek olan sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandırıyor.

PEMBE’NİN AİLEYE ETKİSİ

Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılması büyük bir krize neden oluyor ve gerilim devam ediyor. Pembe’nin cenazesi düzenleniyor ve bu kayıp, aile bireylerini derin bir üzüntüye sürüklüyor. Ancak bu durumdan en çok etkilenen isim Mustafa oluyor.