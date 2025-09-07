Kızıldeniz’de Fiber Kablolar Kesildi!

DENİZ ALTINDAKİ KABLO KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Microsoft’tan gelen bilgiler doğrultusunda, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği bildirilmiştir. Ayrıca, 6 Eylül tarihi itibarıyla Orta Doğu’daki ağ trafiğinde, Kızıldeniz’deki çok sayıda deniz altı fiber kablonun kesilmesi sebebiyle gecikmelerin artma ihtimali olduğunu duyurmuştur.

ALTERNATİF KAPASİTE SEÇENEKLERİ ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Açıklamada mühendislik ekiplerinin kesintiyi aktif olarak yönetmek için çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleri kullandığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmeler sürdürüldüğü bildirilmektedir.

ONARIM SÜRECİNE DAİR BİLGİLER

Deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarım işlemlerinin zaman alabileceği kaydedilmektedir. Bu süreçte, müşterilere olan etkilerin azaltılması amacıyla durumun sürekli izlenip optimize edileceği vurgulanmıştır.