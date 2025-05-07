Kızılören’de Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

GENÇLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YENİ KAMPANYA

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında gençleri ve yeni evlenecek çiftleri destekleyecek kapsamlı bir kampanya başlatılıyor. Bu kampanya, ilçenin merkezi ve tüm köylerinde uygulanacak. Çiftlerin ilk altınlarının kaymakamlık tarafından karşılanması planlanıyor.

NİKAH VE DÜĞÜN GİDERLERİ KAYMAKAMLIKTAN

Kampanya çerçevesinde, nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralamanın masrafları kaymakamlık tarafından üstlenilecek. Ayrıca, düğün yemekleri için de destek sağlanacak. Her doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlık karşılayacak.

AİLE KURUMA DESTEĞİ SÜRECEK

Kaymakam Bilal Çitil, aile kurma yolundaki gençlerin her zaman destekçisi olduklarını vurguluyor. 2025 Aile Yılı etkinliklerinin, bu tür çalışmalara devam edeceğini ifade ediyor.