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Kızılören’de Düğün Masrafları Desteklenecek

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YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamındaki gençler ve yeni evlenecek çiftler için yeni bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ile tüm köylerde uygulanacak. Çiftlerin nikah masraflarının yanı sıra, düğün alanlarının temizliği ve bakımı gibi birçok masraf, kaymakamlık tarafından karşılanacak. Düğün salonu kiralama masrafları da kaymakamlık tarafından üstlenilecek.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Kaymakamlık, düğün yemekleri için de destek sağlayacak. Ayrıca, her doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlıktan karşılanacak. Aile kurma yolunda adım atan gençlerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzeri çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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