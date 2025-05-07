Kızılören Düğün Desteği Sunuyor

2025 AİLE YILI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında gençler ve yeni evlenecek çiftler için destekleyici bir kampanya hayata geçirildi. Kampanyanın kapsamı, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerini kapsıyor. Çiftlerin ilk altın masrafı, kaymakamlık tarafından karşılanacak.

NİKAH MASRAFLARI VE DÜĞÜN DESTEKLERİ

Kaymakamlık, düğün masraflarının yanı sıra nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralama gibi çeşitli giderleri de üstlenecek. Ayrıca, düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sağlayacak. Her yeni doğan çocuk için ilk altın da yine kaymakamlıktan temin edilecek.

Kaymakam Bilal Çitil, aile kurma yolunda ilk adımlarını atan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer desteklerle devam edeceğinin altını çizdi.