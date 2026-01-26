Kızıltepe Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma: Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. İki farklı grup arasında başlayan tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüşerek hastane içerisine kadar yayıldı. Olayda S.Ç. (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 56 yaşındaki S.Ç.’nin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

AĞIR YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Suud Çeçen (56), Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çeçen’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi. Silahlı çatışmanın ortasında kalan çevredeki iş yerlerine de mermilerin isabet ettiği gözlemlendi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemleri alırken, çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı.