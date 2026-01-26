Kızıltepe Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma Meydana Geldi

kiziltepe-hastanesi-onunde-silahli-catisma-meydana-geldi

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe’deki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. İki grup arasında başlayan tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Hastanenin içine de sıçrayan olayda, S.Ç. (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Ç.’nin (56) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Suud Çeçen (56), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çeçen’in cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayda ateş açan silahlardan çıkan mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği tespit edildi. Güvenlik ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trikala’daki Gıda Fabrikasında Yangın: 3 Ölü, 2 Kayıp

Trikala yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Komisyon Çalışmaları Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının sona yaklaştığını ve yakında bir raporun yayımlanacağını duyurdu.
Gündem

ABD’de Tarihi Kar Fırtınası ve Soğuk Etkili Oluyor

ABD'de etkili olan kar fırtınası ve dondurucu hava koşulları sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
Gündem

Altın Piyasasında Çeyrek Altın Rekorlar Kırıyor

Altın fiyatları sürekli artış gösteriyor; çeyrek altın 12 bin liranın üzerine çıkarken, gram altın 7 bin 323 lira seviyesine ulaştı.
Gündem

AB Yeni Ticaret Ortaklarıyla Stratejik Hamleler Yapıyor

Avrupa Birliği, ABD'nin korumacı politikalarına tepki olarak MERCOSUR ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarına yöneldi. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz etkileyebilir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.