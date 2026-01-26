Kızıltepe Hastanesi Önünde Silahlı Çatışma Meydana Geldi

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe’deki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. İki grup arasında başlayan tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Hastanenin içine de sıçrayan olayda, S.Ç. (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Ç.’nin (56) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Suud Çeçen (56), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çeçen’in cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayda ateş açan silahlardan çıkan mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği tespit edildi. Güvenlik ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.