KKM Bakiye Düşüşü Devam Ediyor ve Detayları Açıklanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık rapora göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçtiğimiz hafta 280 milyon lira gerileyerek 2 milyar 232 milyon liraya düştü. Bu düşüşle birlikte KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 0,01 seviyesine gerilemiş oldu.

TOTAL KREDİ HACMİ ARTTI

BDDK’nın verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Şubat haftasında yaklaşık 194 milyar 195 milyon lira artış göstererek 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liradan 23 trilyon 916 milyar 26 milyon liraya ulaştı. Bununla beraber, bankacılık sektöründeki toplam mevduat da geçen hafta 394 milyar 363 milyon lira artarak 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bu dönemde tüketici kredilerinin toplam tutarı 27 milyar 452 milyon lira artarak 3 trilyon 25 milyar 991 milyon liraya erişti. Tüketici kredilerinin 701 milyar 612 milyon lirası konut kredisi, 48 milyar 262 milyon lirası taşıt kredisi ve 2 trilyon 276 milyar 117 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Ayrıca, taksitli ticari kredilerin toplamı 25 milyar 450 milyon lira artışla 3 trilyon 630 milyar 334 milyon lira olarak kaydedildi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 oranında artış göstererek 2 trilyon 922 milyar 466 milyon lira oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 216 milyon lira artarak 639 milyar 823 milyon lira seviyesine çıktı. Bu alacakların 472 milyar 192 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı belirtiliyor.

YASAL ÖZ KAYNAKLARDA YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 18 milyar 615 milyon lira artışla 5 trilyon 314 milyar 423 milyon liraya ulaştı.