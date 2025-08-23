KKM Çıkış Analizi Yayınlandı

MERKEZ BANKASI ANALİZİ YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı bir analiz yayımlandı. Bu yazı, TCMB’de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş, uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ve araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından kaleme alındı. Yazıda, Merkez’in 2025 yılı Para Politikası Metni’nde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırmayı hedeflediği hatırlatılıyor. “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefledi” deniliyor. Bu çerçevede, tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayı itibarıyla sonlandırıldı. Gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri, 23 Ağustos’taki karar ile tamamlandı.

KKM BAKİYESİ KADAMELİ OLARAK AZALDI

İki yıldır devam eden KKM uygulamasında, bakiyenin zamanla kademeli olarak azaldığına dikkat çekilen analizde, “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu” ifadeleri yer alıyor. 2023 yılının ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesinin, atılan adımlarla birlikte 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerileyeceği vurgulanıyor.

KKM BAKİYESİNİN AZALMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KKM bakiyesinin azalmasında etkili olan nedenler de yazıda belirtiliyor. “Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri göz önünde bulundurularak makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi” açıklaması yer alıyor. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü revize edildiği ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajının sonlandırıldığı vurgulanıyor. Sıkı para politikası uygulamalarıyla birlikte TL mevduatın cazibesi korunurken, bu hesaplardan çıkışın hızlandığı bildiriliyor.

KİMLERİN KKM’LERİ ARALIK 2025’TE BİTECEK

Önümüzdeki dönemde vadesi dolacak KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına benzer bir seyir izleyeceği belirtiliyor ve bu durumun ürünün sonlandırılması için gereken şartları oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Yazıda, enflasyondaki düşüş ve TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği kaydediliyor. Analiz, “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı” cümlesi ile sona eriyor.