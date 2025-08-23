KKM Hesapları Sonlandı! Yeni İşlem Yok

YENİ DÜZENLEME AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir güncelleme yaptı. Banka, KKM hesapları için 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yeni hesap açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Bu değişiklik, YUVAM hesaplarını etkilemiyor. Hesapların vadeleri sona erdiğinde mevcut tebliğlerin yürürlükten kalkacağı belirtildi.

VADENİN SONU VE YENİ HEDEFLER

TCMB’nin açıklamasında, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” ifadesine yer verildi. Böylece KKM’nin Türk Lirası’na geçiş hedeflerinin resmi olarak sonlandığı vurgulandı. Banka, aynı zamanda zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini de bu bağlamda yeniden değerlendiriyor. TCMB’den yapılan açıklamada, “KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir” denildi.

KKM UYGULAMASININ TARİHİ

Kur Korumalı Mevduat uygulaması, 2021 Aralık ayında o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından hayata geçirilmişti. Uygulamanın amacı, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı TL mevduatlarını korumak ve kur istikrarını sağlamaktı.