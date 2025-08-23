KKM Hesapları Sonlandı! YUVAM Hariç

TCMB’DEN KKM UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021’de hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında kritik bir değişikliğe gitti. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Alınan bu karar, YUVAM hesaplarını kapsamıyor. Ayrıca, vadeler sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kalkacağını bildirdi.

HESAPLARIN VADESİ SONA ERDİĞİNDE TEŞVİKLER KALKACAK

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” ifadesi yer aldı. Bununla birlikte, KKM uygulamasının Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedefleri resmi olarak sonlandırılmış oldu. Ayrıca, faiz ve komisyon düzenlemeleri de yeniden değerlendirildi.

KKM UYGULAMASININ GEÇMİŞİ

KKM uygulaması, Aralık 2021’de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatılmıştı. Bu uygulamanın amacı, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası mevduatlarını korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak belirtilmişti.