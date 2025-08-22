KKM Hesapları Sonlandı! YUVAM Kapsamına Alınmadı

DEĞİŞİKLİKLERİN İLANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir değişiklik yapıyor. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Bu karar, YUVAM hesaplarını kapsamıyor. Hesapların vadeleri sona erdiğinde, ilgili tebliğlerin yürürlükten kalkacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMADA YAPILAN DETAYLAR

TCMB’nin açıklamasında, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” ifadesine yer verildi. Böylelikle KKM uygulamasının Türk Lirası’na geçiş süreci ve yenileme hedefleri resmi olarak son bulunuyor. Ayrıca, Merkez Bankası zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini de bu çerçevede gözden geçirdiğini duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.”

UYGULAMANIN GEÇMİŞİ VE AMACI

KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatılmıştı. Bu uygulamanın amacı, döviz kuru dalgalanmalarına karşı Türk Lirası mevduatları korumak ve döviz kurunda istikrar sağlamaktı.