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KKM Mevduatları 1 Trilyon TL’nin Altında

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MEVDUAT HESAPLARINDA DÜŞÜŞ

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 17 Haziran 2022 tarihinden sonra ilk kez 1 trilyon TL’nin altına inerek 996,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise mevduatın azalması oldu. Mevduat, 19 trilyon 385,1 milyar TL’den 19 trilyon 48,1 milyar TL’ye geriledi.

KREDİLERDE ARTIŞ

Aynı dönemde kredilerde ise belirgin bir artış gözlemlendi. Krediler, 16 trilyon 204,2 milyar TL’den 16 trilyon 367,2 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL’den 2 trilyon 62,7 milyar TL’ye çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bireysel kredi kartları da 1 trilyon 833,1 milyar TL’den 1 trilyon 908,7 milyar TL’ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ

Takipteki alacaklar da yükseliş gösterdi. 304,9 milyar TL’den 314,7 milyar TL’ye çıkan takipteki alacaklar, sektördeki risklerin arttığını işaret ediyor. Bu veriler, 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor ve finansal piyasalardaki gelişmelere ışık tutuyor.

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