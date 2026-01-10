KKTC’de Asgari Ücret 52 Bin 738 TL’ye Çıktı

KKTC’DE ASGARİ ÜCRET BELİRLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için belirleyeceği ilk asgari ücreti görüşmek üzere üçüncü kez bir araya geldi. Toplantı, başkent Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da başladı ve Bakan Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ BİR ARADA

Toplantıya işçi kanadını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile birlikte bir heyet katılırken, işveren tarafını ise Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp’in başkanlık ettiği heyet temsil etti. Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve bu kararın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirtti.

YENİ ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI AÇIKLANDI

Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin detaylarını da aktardı. Bu kapsamda, saatlik ücret 349,71 TL, günlük ücret 2 bin 797,75 TL, haftalık ücret 13 bin 988,76 TL, aylık net ücret 52 bin 738 TL, brüt ise 60 bin 618 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında net 44 bin 546 TL olan asgari ücret, yeni yıl itibarıyla 52 bin 738 liraya yükselmiş oldu.