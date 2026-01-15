KKTC’de Yapay Zeka Destekli TRAFİDAR Sistemi Hayata Geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı RADARSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fiziksel yapay zeka tabanlı sistemlerini kurdu. Türkiye genelinde 81 ilde faaliyette olan ‘TRAFİDAR’ adı verilen bu sistem, KKTC’nin yol ve kamu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

130 SABİT, 20 MOBİL CİHAZ KURULDU

Kuzey Kıbrıs’ta 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 TRAFİDAR birimi 30 yeni noktaya yerleştirildi. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, “KKTC’de Akıllı Ulaşım Projemizi yarın devreye alıyoruz. Projenin ana çerçevesi akıllı ulaşım. Bunun yanı sıra amacımız, ölümlü kaza oranlarını en düşük seviyeye indirmek, hatta neredeyse sıfırlamak. Geçmiş yıllardaki verilere baktığımızda, burada yılda 50’den fazla can kaybı yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 15-29 yaş aralığındaki gençlerin ölüm nedenlerinin başında aşırı hız kaynaklı kazalar yer alıyor. Uygulanan sistemler sayesinde bu durumu önlemeyi hedefliyoruz. Ancak bu yalnızca teknoloji ile sağlanamaz. Sosyal sorumluluk, farkındalık ve sürücülerin bilinçlendirilmesi gibi farklı projelerle süreci yöneteceğiz” açıklamalarında bulundu.

KİŞİSEL VERİLER GÜVENCEDİR

Doğan, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Türkiye’nin yerli sistemlerinin KKTC’ye entegre edileceğini vurguladı ve “Yerli sistemlerin kullanılması, ithal sistemlerin değişmesini, merkezi yazılıma bağımlılığı ve yıllık lisans maliyetlerini ortadan kaldıracak. En önemlisi, Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji alanında bağımsızlığının sağlanmasına büyük katkı sunacak” dedi. Ayrıca, TRAFİDAR sisteminin kişisel verileri ihlal etmeyeceğini, yalnızca sürücünün görüntüleyeceğini belirtti.