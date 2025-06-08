Klima Kullanımı Dikkat Gerektiriyor

KLİMA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YÖNTEMLER

Kavurucu yaz sıcaklıkları, serinletici klimaların önemini artırıyor. Ancak yüksek elektrik faturaları, tüketicileri zorluyor. Bu durumda uzmanlar, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı basit yöntemlerin hem serinliği artırdığını hem de bütçeyi koruduğunu açıklıyor.

KLİMANIN AÇIK KALMA SÜRESİ

Klimanın sürekli açık mı kalması gerektiği veya ihtiyaçlara göre mi açılıp kapatılmasının daha ekonomik olduğu tartışmaları sürüyor. Uzmanlar bu konuda net bir cevap veriyor. Doğru kullanıldığında klimanın performansının artacağını ve enerji tasarrufu sağlanacağını belirtiyor.