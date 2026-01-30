Kocaeli’de 112 Personeline Tehdit İddiasında Gelişme

Kocaeli’nin Gebze bölgesinde meydana gelen bir olayda, özel bir hastaneye hasta getiren 112 Acil Sağlık personeli tehdit edildiği ve hastaneye alınmadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Savcı, görevde bulunan kadın paramediğe yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen iki hastane yöneticisi için 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Servis’te görevli paramedik Didem Arslan Aktaş (35), Gebze Özel Merkez Prime Hastanesi’nde 28 Ocak ve 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanan iki olayda tehdit edildiğini bildirerek şikayette bulundu. Bunun üzerine soruşturma süreci başlatıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanına yönelik “sair tehdit” suçu işlendiğine kanaat getirerek hastanenin tıbbi direktörü Koray Topçu (62) ile hastane yöneticisi Hakan Höbek (61) hakkında ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

İLK OLAY HASTA KABULÜ ÜZERİNE TARTIŞMA İLE BAŞLADI

İddianameye göre, ilk olay 28 Ocak 2024’te gerçekleşti. 112 ekibi, vertigo tanısı konulan bir hastayı özel hastaneye getirdi. Ancak hastanın sosyal güvencesi bulunmadığı anlaşılınca, hastane yönetimi hasta kabulü konusunda kararsızlık yaşadı. Gece müdürü, üstlerinden izin almadan hastayı kabul edemeyeceğini belirtmesi üzerine tartışma yaşandı. İddianamede, hastane yöneticisi Koray Topçu’nun, telefonla yaptığı görüşmede paramedik Didem Arslan Aktaş’a yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler sarf ettiği ifade edildi.

TEHDİT İÇERİKLERİ ORTAYA KONDU

İddianamede yer alan ifadelere göre, Aktaş, görüşmede kendisine “Defolun gidin hastanemden”, “Benim elim kolum uzun”, “Aklını alacağım” gibi sözler sarf edildiğini beyan etti.

İKİNCİ OLAYDA PARAMEDİK HASTANEYE ALINMADI

İkinci olay ise 2 Şubat 2024’te yaşandı. Aynı para ekip, başka bir hastayı yine aynı hastaneye götürdü. Bu durumda paramedik Aktaş’ın hastane içine alınmadığı, hasta tesliminin başka bir görevli aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Hasta tesliminden sonra, hastane yöneticisi Hakan Höbek’in, paramedik Aktaş’ı telefonla arayarak tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

TEHDİTLER BELİRGİNLEŞTİ

Savcılık dosyasında, Höbek’in telefon görüşmesinde Aktaş’a yönelik “Benim hastaneme gelmeyeceksin”, “Seni hastaneme almıyorum”, “Benim elimin kolumun neye uzandığını anlayacaksın”, “Bir daha hasta getir, bak bakalım neler olacak” gibi tehditlerde bulunduğu belirtildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Tıbbi direktör Koray Topçu, telefon görüşmesinde sağlık çalışanının bağırdığını, kendisinin yalnızca “Haddini bileceksin” ve “Akıllı ol” dediğini öne sürdü.

SAVCILIK DELİLLERİ TOPLADI

Savcılık, yaşanan tehditlerle ilgili telefon görüşmesinin mağdur tarafından ses kaydına alındığını ve bu kaydın incelenerek dosyaya delil olarak eklendiğini ifade etti. Ayrıca, ambulans içinde bulunan bir tanığın görüşmenin hoparlörden duyulduğuna dair beyanlarını da dosyada bulundurulduğu belirtildi.