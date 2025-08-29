Kocaeli’de Atış Poligonunda Vuruldu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde yer alan bir atış poligonunda, atış poligonuna giden Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş durumda bulundu. Olayla ilgili yapılan ihbar sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşıldı ve hemen sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Hayatını Kaybedişi

Ağır yaralanma durumu ile birlikte ilk müdahale sonrasında Yılmaz, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma Süreci

Olaydan sonra polis ekipleri poligonda detaylı incelemelerde bulundu. Genç adamın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.