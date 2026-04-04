Kocaeli’de Hükümlü S.U. Sahte Kimlikle Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü faaliyetler kapsamında 37 yaşındaki S.U. isimli hükümlüyü izlemeye aldı.
Şahsın Ankara’dan Kocaeli’ye doğru yola çıktığı bilgisi edinildiği anda ekipler hızla harekete geçti.
ŞAHSIN SAHTE KİMLİĞİ AÇIKLANDI
İzmit Çayırköy bölgesinde araç gözetim altına alındı ve takip sonucu, şüphelinin bulunduğu araç Kuzey Marmara Otoyolu Kurmaköy Gişeleri’nde durduruldu.
Yapılan operasyonda S.U.’nun üzerinde sahte kimlik tespit edildi.
Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.