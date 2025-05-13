Kocaeli’de KBRN Olayı: 4 İşçi Hastaneye Gitti

TEHLİKELİ OLAY YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimyasal depolama tesisinde, bugün saat 17.00 sıralarında dikkate değer bir olay gerçekleşti. Tesis içerisinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle fenalaşmaya başladı. Durumu fark eden tesis yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KBRN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Hastaneye yapılan ihbarın ardından, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de katıldığı müdahalede, KBRN personeli özel koruyucu kıyafetler giyerek hastane bahçesinde oluşturulan özel ünitede, işçilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından, sağlık durumunun daha detaylı bir şekilde takip edilmesi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve tesisteki güvenlik önlemleri yeniden gözden geçiriliyor.