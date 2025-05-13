Kocaeli’de KBRN Olayı: 4 İşçi Hastaneye Götürüldü

TEHLİKELİ OLAY DİLOVASI’NDA YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimyasal depolama tesisinde bugün saat 17:00 sularında önemli bir olay meydana geldi. Tesisin tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri göstererek fenalaştı. Durumu fark eden tesisin yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KBRN EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine hastaneye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri sevk edildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de dahil olduğu müdahale sırasında, özel koruyucu giysiler giymiş KBRN personeli, hastane bahçesinde kurulan özel alanda işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından, daha kapsamlı bir sağlık takibi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, tesisteki güvenlik önlemlerinin de tekrar gözden geçirileceği belirtildi.