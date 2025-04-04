Kocaeli’de Tavuk Döner Zehirlenmesi: Tutuklama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaşması dikkat çekiyor. İşletmenin sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki tavuk döner satan bir işletmede, farklı zamanlarda döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Bu 648 hastanın 646’sı tedavi sonrası taburcu edildi, 2 hastanın tedavisi devam ediyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Polis ekipleri, işletmenin sahipleri K.Y. ve E.T.’yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, zehirlenme olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Körfez İlçesinde tavuk döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurması nedeniyle, Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda, ilgili işletmeye gıda kontrol ekipleri tarafından hızlı bir şekilde gidilerek döner tezgahındaki tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.” denildi.

Açıklamanın devamında, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılan testlerin olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirtildi. Bu nedenle, işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca, 648 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, hayati tehlikesi olmayan hastalardan 646’sının taburcu edildiği ve 2’sinin tedavisinin sürdüğü vurgulandı. İşletmenin Körfez Belediyesi tarafından mühürlendiği ve konunun, Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği duyuruldu.