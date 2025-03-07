Kocaeli’deki Sahte Bungalov Dolandırıcılığı: 22 Tutuklama

DOLANDIRICILIK VAKASI
Kocaeli’de sosyal medya aracılığıyla Sapanca’da sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşlardan toplamda 120 milyon dolandırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana ve Mersin’den gelen şikayetler doğrultusunda bungalov dolandırıcılığına karşı harekete geçti.
OPERASYON VE GÖZALTILAR
Kocaeli polisi, Kocaeli ile birlikte altı ilde aynı anda gerçekleştirdiği operasyonda 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kocaeli’ye getirildikten sonra ifadeleri alınarak bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde yargılanan şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.