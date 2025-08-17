Gündem

Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’de meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin detayları paylaştı.

ÇANAKKALE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Çanakkale Gelibolu’daki yangının bir an önce kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

