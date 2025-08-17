Gündem

Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

kocaeli-karamursel-orman-yangini-kontrol-altinda

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, bu bilgiyi Next Sosyal’deki hesabından paylaşarak, orman yangınlarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

OLUMLU GÖRÜNTÜLER VE MÜCADELE

Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çanakkale Gelibolu’daki yangının da en kısa zamanda kontrol altına alınması için tüm güçleriyle sürekli mücadele ettiklerini belirtti.

