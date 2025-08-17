Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

ORGANİZASYONUN BAŞARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden orman yangınlarının son durumu hakkında bilgi paylaştı. “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alandan başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, Çanakkale Gelibolu’daki yangının da bir an önce kontrol altına alınması için var güçleriyle savaşa devam ettiklerini belirtti. “Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Yangınlara karşı yapılan bu mücadele, ekiplerin özverili çalışmalarıyla başarılı bir şekilde sürmektedir.