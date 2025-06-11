Kocaeli’nde Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

OLAYIN GEÇİŞİ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde yaşanan bir olayda, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu bildirdi. Bu ihbarın hemen ardından, olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, arama çalışmalarına başladı.

BİLGİLER VE ŞAHİT AÇIKLAMASI

İhbarı yapan vatandaş, Y.K. ile denize girmeden önce tanıştığını belirtti. Vatandaş, “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi” şeklinde konuştu. Genç, bir süre sonra seslenerek durumunun kötü olduğuna dikkat çekti. Hemen ekiplere haber verdiğini söyleyen vatandaş, o anda Y.K.’nin çırpındığını gördüğünü ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yardım çağırmak için denize gittiğini ancak döndüğünde Y.K.’nin çıkıp çıkmadığını göremediğini aktaran vatandaş, gencin günübirlik bir ziyaretçi olduğunu ve ailesine ulaşamadığını çünkü kim olduklarını bilmediğini ekledi. Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir sürerken, şu ana kadar Y.K.’ye dair bir iz bulunamadı.