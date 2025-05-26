Kocaeli’nde Kardeşini Vurarak Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta, saat 14.30 civarındaki bir vakada meydana gelen can sıkıcı olayda, Fikri Küçük, miras sebebiyle aralarında husumet bulunan kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti.

MAĞDURUN DURUMU

Saçmaların hedef aldığı İsmail Küçük, kanlar içinde yere yığılırken, Fikri Küçük ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SONUÇ VE MÜDAHALE

Sağlık ekibi olay yerinde İsmail Küçük’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra Küçük, ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tedavi çabalarına rağmen İsmail Küçük, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Olayın ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikri Küçük’ü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.