Kocaelide 25 Günlük Bebek Sokakta Bulundu

25 GÜNLÜK BEBEK SOKAKTA TERK EDİLDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 25 günlük bir bebek, sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, konuyla ilgili inceleme yapmaya başladı.

VATANDAŞ TARAFINDAN BULUNDU

İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak’ta, saat 10.30 sıralarında bir vatandaş, terk edilmiş bir bebek buldu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeği alarak hastaneye sevk etti.

CİNSİYETİ ERKEK OLARAK BELİRLENDİ

Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin erkek olduğu belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, polis olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bu durum, kaçınılmaz olarak dikkatleri üzerine çekti ve yetkililer olayı çözmek için çalışmalara başladı.