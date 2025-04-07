Kocaelispor, 12 Maçtır Yenilgi Almıyor

Kocaelispor’un Üstün Performansı

1. Lig’de lider konumda bulunan Kocaelispor, en son mağlubiyetini 20 Ocak’ta, deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşısında 1-0’lık skorla yaşadı. O tarihten itibaren 12 maçta yenilgi yaşamayan Kocaelispor, bu dönemde 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Kocaelispor’un Son 12 Maçındaki Performansı

Son 12 maçında Kocaelispor, Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Çorum FK ve Sakaryaspor’u mağlup ederek galibiyet elde etti. Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmalar ise Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor ile gerçekleşti. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçlarda toplamda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Ligin Zirvesindeki İstikrarı

Kocaelispor, ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını lider olarak tamamladı. Zirveye yerleştiği 17. haftadan beri liderliğini sürdürüyor. Önceki 32 haftada ise toplamda 22 haftayı zirvede geçiren yeşil-siyahlılar, ligin geri kalan kısmını da lider tamamlayarak 16 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmek istiyor.

Kocaelispor’un Kalan Maçları

Dün deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor’un, lig ikincisi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4’e düşerken, lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile aradaki fark ise 9 puana çıktı. Kocaelispor’un kalan 6 haftaki maçları ise şöyle: Adanaspor (D), Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Boluspor, Iğdır FK (D), Ankara Keçiörengücü.