Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Süper Lig’de

KARAGÜMRÜK MAÇINDAN SONRA KOCAELİSPOR SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

1. Lig’de kritik bir öneme sahip olan karşılaşmada Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük’ün puan kaybetmesi, lider Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesini garantiledi.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Kocaelispor’un 4 maçı kaldı. Takım, yarın Erokspor ile karşılaşacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile oynayarak sezonu tamamlayacak.

İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, şu ana kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Toplamda 69 puana ulaşan takım, rakiplerine 60 gol atarken kalesinde de 29 gol gördü.

UZUN BİR BEKLEYİŞ SONLANDI

Kocaelispor, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmişti ve 16 yıl aradan sonra yeniden en üst seviyede yer alacağı için bu başarı özellikle anlam taşıyor. Takım, geçmişte Bölgesel Amatör Lig’e kadar düşmesine rağmen 2015-16 sezonunda şampiyon olarak profesyonel liglere geri dönmüş ve ardından üst üste 3. Lig’de mücadele etmiştir. 2019-20 sezonunda şampiyon olup 2. Lig’e yükseldikten sonra 1. Lig’de kalıcı olamamış, 2. Lig’e düşmüştür. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Kocaelispor, bu sezon ise 1. Lig’de play-off oynama başarısı göstermiştir.

SÜPER LİG’E MERHABA

Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba Süper Lig.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

TFF’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle resmi bir tebrik mesajı yayınladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “1. Lig’de Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesi sonrası Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmiştir. Kocaelispor, normal sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantilemiştir. Bu başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul’u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını yürekten tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig’de başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.