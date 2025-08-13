Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazır

KOCAELİSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından verilen 1 günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve ardından top sürme ile şut çalışmaları yapıldı.

SELÇUK İNAN’DAN HEYECAN VE HAZIRLIK

Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında iyi bir mücadele sergilediklerini ancak istedikleri sonucun elde edilemediğini ve bu duruma Wieteska’nın sakatlığının eklendiğini belirtti. Samsunspor maçına odaklandıklarını vurgulayan İnan, “Taraftarımızla buluşacakları ilk müsabaka için heyecanlıyız” dedi. Trabzonspor maçındaki oyun anlayışına devam edeceklerine dair kararlılık gösteren Selçuk İnan, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bunu biraz göstermiş olduk. Uzun yıllar sonra Süper Lig’de olmamıza rağmen ciddi bir mücadele ortaya koyduk. Daha önemlisi bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam etmek” sözlerini kullandı.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İnan, “Tüm oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler gerçekleştiğinde kafamdaki asıl yapmak istediklerimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz” dedi.

SARIKART HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart hakkında ise, “Dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Anı yaşıyorum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı olabilir. Bana göre sarı kart göstermek kolaycılık” şeklinde konuştu. İnan, Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir mücadele sergilediklerini, ancak bunun yeterli olmadığını sözlerine ekleyerek, “Kazanmamız lazım. Kazanma alışkanlığını takımımıza kazandırmayı hedefliyorum. İnşallah Samsun maçıyla birlikte buna başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.