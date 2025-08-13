Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına giriş yaptı. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından verilen bir günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen idmana, ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, daha sonra top sürme ve şut çalışmaları yaptı.

TRABZONSPOR MAÇINI DEĞERLENDİRİYOR

Selçuk İnan, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında iyi bir mücadele verdiklerini ancak istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Wieteska’nın sakatlığının da bu durumu olumsuz etkilediğini söyleyen İnan, Samsunspor maçına odaklandıklarını ve taraftarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecan duyduklarını ifade etti. Trabzonspor maçındaki oyun anlayışlarına devam etmek istediklerini vurgulayan İnan, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bunların bazılarını gösterdik. Uzun yıllar sonra Süper Lig’de olmamız nedeniyle önemli bir mücadele sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Daha da önemlisi bu mücadeleyi sürekli olarak istikrarlı bir biçimde gösterebilmek.” dedi.

İHTİYAÇ DUYDUKLARI ZAMAN

Biraz zamana ihtiyaç duyduklarını belirten İnan, “Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında ve istediğimiz transferler gerçekleştiğinde inşallah kafamda düşündüğüm oyunu çok daha net bir şekilde ortaya koyabileceğiz.” diye konuştu. İnan, Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla ilgili soruya da yanıt verdi. Dışarıda daha sakin bir yapıda olsa da sahada anı yaşadığını belirten İnan, “Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum.” ifadelerini kullandı.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Craft takımında sarı kartın gereksiz olduğunu düşündüğünü ekleyen İnan, “Herhangi bir ihlal yoktu. Hakemlerin buna başvurması iyi bir şey değil. Oyuncularımızın sahada o anı yaşadıklarını hissetmeleri lazım.” diye belirtti. Trabzonspor maçındaki mücadelelerinin yeterli olmasına rağmen, daha fazla geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen İnan, “Kazanma alışkanlığını takıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla birlikte buna başlayacağız.” şeklinde konuştu.