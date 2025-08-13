Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor karşısında oynanan maçın ardından verilen günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular, top sürme ve şut çalışmaları yaptı.

MAÇA ODAKLANDIKLARINI BELİRTTİ

Selçuk İnan, antrenman öncesi basın mensuplarına, Trabzonspor deplasmanında iyi bir mücadele sergilediklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Ayrıca Wieteska’nın sakatlığının da sürece etki ettiğini vurguladı. Samsunspor maçı için odaklandıklarını belirten İnan, taraftarlarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecan duyduklarını ifade etti.

KAZANMA ARZUSU ÖNE ÇIKIYOR

Trabzonspor maçındaki oyun anlayışına devam edeceklerini belirten Selçuk İnan, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bunun biraz izlerini gösterdik. Süper Lig’de uzun yıllar aradan sonra olmamıza rağmen önemli bir mücadele sergiledik. Daha önemlisi, bu istikrarlı mücadeleyi sürdürmek.” şeklinde konuştu. Ayrıca takımın oyuncu grubunun iyi olduğunu, zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. “Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler gerçekleştiğinde kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz.” dedi.

SARI KART HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ilgili sorulara yanıt vererek, “Sahanın içinde hayat duruyor benim için. Anı yaşıyorum. Oyuncularımın haksızlığa uğradığını hissettiğimde tepki göstermekten geri duramıyorum. Sarı kart, hem benim açımda hem de hakemlerimiz için gereksiz bir karar.” ifadelerini kullandı. İnan, Trabzonspor maçındaki iyi mücadelelerini yeterli görmediğini belirtti. “Kazanmamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını takıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla birlikte bunu başaracağız.” diyerek sözlerini tamamladı.