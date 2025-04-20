Kocaelispor, Süper Lig’e geri döndü

BOLUSPOR, FATİH KARAGÜMRÜK’Ü MAĞLUP ETTİ

1. Lig’de zirve yarışını etkileyen önemli bir karşılaşmada Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük’ün puan kaybetmesi, lider Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesini garantiledi.

KOCAELİSPOR’UN SON MAÇLARI

Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor, yarın Erokspor ile karşılaşacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile mücadele ederek sezonu tamamlayacak. Şu ana kadar 69 puana ulaşan Kocaelispor, 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakiplerine 60 gol atıp kalesinde 29 gol gördü.

SÜPER LİG HASRETİ SONA ERDİ

Kocaelispor, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmişti. 16 yıl aradan sonra yeniden en üst ligde yer alacak. Geçmişte Bölgesel Amatör Lig’e düşen Kocaelispor, 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri dönmüştü. Ardından 3. Lig’de dört sezon mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda 2. Lig’e yükseldi. Bir sonraki sezon 2. Lig play-off’ta zafer kazanan Kocaelispor, daha sonra 1. Lig’e çıkma mücadelesi vermişti. Ancak bu sezon 4 maç kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmesinin ardından, “Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba Süper Lig,” mesajını paylaştı.

TFF’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “1. Lig’de Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesinin ardından lig lideri Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmiştir. 1. Lig’de bugün oynanan müsabakaların skorları sonucunda, Kocaelispor normal sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul’u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Süper Lig’de başarılar dileriz,” denildi.