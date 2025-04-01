Kocaman’dan Gelen Yanıt: Fenerbahçe’ye Dönüş?

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe ile Gelecek Planları

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında yer alan ve aynı zamanda kulübün eski teknik direktörü olarak da bilinen Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak YouTube yayınına katıldı. Moderatör Koray Güçlü’nün sorularını yanıtlayan Kocaman, “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” sorusuna yanıt verirken, gelecekteki hedefleri üzerine de önemli açıklamalarda bulundu.

Karar Verici Ben Değilim

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü olmadığını dile getirdi. “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” sözleriyle kendisinin esas olarak kulübün kararları dışında olduğunu belirtti.

Kocaman, “Özellikle veri olayının etkisiyle ‘Fenerbahçe denkleminde yokum’ demiştim. Bunu bu anlamda deklare ettim ama hiçbir zaman şu demek değildi. Acil durumlar, acil ihtiyaçlar olabilir. Hayat kime ne getirecek belli olmuyor. Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” diye ekledi.

Ali Bey’in Anlayamadığı Nokta

Kocaman, Ali Koç’un durumu yeterince anlayamadığını belirterek, “Benim dışarıdan bir hamle yaparak ya bir kuliste beklentim olarak böyle bir şey yapma şansım hiçbir zaman olmadı. Yapıma aykırı, yapım da böyle değil. Beni de bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü. Çok acı yani. Hakikaten çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Hedefim Var

A Milli Takım’ı çalıştırmanın en büyük hedefleri arasında bulunduğunu belirten Kocaman, şu anda görevde olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı başarılı bulduğunu söyledi. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şunu da söyleyeyim, şu andaki milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı. Hakikaten çok iyi gidiyor. Bütün kalbimle destekliyorum. Bütün samimiyetimle başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Montella’ya Destek

Kocaman, “Montella hem kendi adına hem de ulusumuzu çıkardığı yer anlamında çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor. Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel eline aldı, harika yönetiyor. Milli Takım’ı zevkle izliyorum” diyerek başarıların devamını umut ettiğini vurguladı.