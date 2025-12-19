Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi Öğrencilerine Cezalar Verildi

kocatepe-mimar-kemal-anadolu-lisesi-ogrencilerine-cezalar-verildi

ÇANKAYA İLÇESİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Çankaya ilçesinde yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören bazı öğrencilerin, fizik öğretmenleri M.C. ile alay ettikleri görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Bu durum üzerine okul yönetimi, söz konusu görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

DİSİPLİN SÜRECİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz ay meydana gelen olayla ilgili olarak toplamda 7 öğrenci hakkında disiplin süreci tamamlandı. Bu süreç sonucunda, öğrencilerden 5’ine örgün öğretim dışına çıkarma cezası verilirken, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası uygulandı.

