Kohberger Cinayet İtirafını Geri Çekmek İstiyor

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Mahkeme salonunda bir adamın yüz ifadesi
Bryan Kohberger, Idaho Üniversitesi'nde işlediği cinayetlerle ilgili itirafını geri çekmek için mahkemeye başvurdu.
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Idaho’daki dört üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürmekten mahkum olan Bryan Kohberger, suçunu kabul ettiği kararı geri çekmek için mahkemeye başvurdu. Pazartesi günü sunulan belgelere göre Kohberger, “yanlış itiraf etmeye ikna edildiğini” öne sürerek davasının yeniden açılmasını talep etti. Eski doktora öğrencisi, savunma ekibinin kendisini “tehditler”, “yanlış vaatler” ve hatalı bilgilerle suçu üstlenmeye zorladığını iddia etti.

MAHKEMEYE SUNULAN DİLEKÇEDEKİ İDDİALAR

Idaho’da açılan mahkumiyet sonrası tahliye başvurusunda Kohberger, ceza yargılaması sırasında avukatlarının “yetersiz yardım” sağladığını ve masumiyetini kanıtlayacak delilleri kendisine göstermediğini öne sürdü. El yazısıyla yazdığı dilekçede ayrıca Idaho’daki ömür boyu hapis ve idam cezası koşulları hakkında kendisine “büyük ölçüde yanlış bilgi” verildiğini iddia etti. Kohberger daha önce suçsuz olduğunu açıklamış ancak daha sonra idam cezasından kurtulmak için savunma pazarlığı yaparak suçunu kabul etmişti.

AİLELERDEN SERT TEPKİ VE YENİ YARGILAMA BEKLENTİSİ

20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Kaylee Goncalves, 20 yaşındaki Xana Kernodle ve 21 yaşındaki Madison Mogen, 13 Kasım 2022’de Idaho’nun Moscow kentindeki evlerinde öldürülmüştü. Geçtiğimiz Temmuz ayında suçunu kabul eden Kohberger, duruşmada dört cinayeti de ilk kez kamuoyu önünde itiraf etmişti. 20 yaşındaki Kaylee Goncalves’in ailesi, sosyal medyada yaptıkları açıklamada Kohberger için “bir türlü öldüremediğiniz sivrisinek” benzetmesi yaparak yeni bir yargılamayı memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Aile, “İlk seferinde suçunu kabul ederek kaçtığı idam cezasını alacağına eminiz” ifadelerini kullandı. Savcılık makamı ise “bekleyen dava” nedeniyle yorum yapmaktan kaçınırken, Idaho Başsavcısı Raúl Labrador adaletin tam olarak yerine getirilmesi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

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