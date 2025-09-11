Gündem

Kokoreç Minibüsü Yangın Çıkardı

OLAYIN YERİ

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki Göçmen Konutları mevkisinde bir olay meydana geldi. Yol kenarında park eden seyyar kokoreç minibüsünde yangın çıktı.

İHBAR VE KURUMSAL MÜDAHALE

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak araç, kullanılmaz hale geldi.

ANLIK GÖRÜNTÜLER VE SORUŞTURMA

Minibüsün yanma anları, çevredeki insanların cep telefonları ile görüntülendi. Yangının çıkış nedenine dair bir soruşturma da başlatıldı.

