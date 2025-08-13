Kola Şişesinden Ölü Arı Çıktı!

MARKETTE BULUNAN ÖLÜ ARI DAVASI

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Murat Kubilay, birkaç gün önce mahallesindeki marketten aldığı bir litrelik plastik şişe kolanın içinde ölü bir arı buldu. Alışverişten sonra kolayı soğuması için buzdolabına koyan Kubilay, akşam yemeğinde içecekleri hazırlayan eşi Yasemin Kubilay’ın uyarısıyla durumu öğrendi. Şişeyi açmadan fark edilen arı, ailede hem şaşkınlık hem de kızgınlığa neden oldu. Olayın ardından çift, avukatları Mehmet Azar aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kola üreticisi firma hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.

HİÇBİR GERİ DÖNÜŞ ALAMADIK

Murat Kubilay, sıcak havalarda sıkça içecek tükettiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Market alışverişinde iki şişe kola aldım, eve gelince dolaba koydum. Akşam eşim yemek hazırlarken şişenin içinde arıyı gördük. Üstelik bu tanıdık ve güvenilir bir marka olunca ‘Nasıl böyle bir şey olabilir?’ diye düşündük. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden firmaya ulaştık ama ciddi bir geri dönüş almadık. Bu yüzden avukatımız duruma müdahale etti.”

Eşi Yasemin Kubilay ise durumu şöyle aktarıyor: “Dolaptan kolayı çıkarırken şişenin içinde sarı bir cisim fark ettim, yakından bakınca arı olduğunu gördüm. ‘Böyle bir marka, nasıl böyle bir ihmal yapar?’ diye aklımda soru işareti kalmıştı. Eşim alırken bunu fark edememiş. Neyse ki kapağını açmamışız. Ertesi gün firmayla iletişime geçtiğimde, şişeyi incelemek için benden teslim alma talebinde bulundular. Ancak kapağı açtıktan sonra delil kaybı yaşanacağı için bunu kabul etmedim. Görselleri ve seri numarasını göndermeme rağmen ciddi bir yanıt alamadık. Bu olay halk sağlığı açısından bir risk teşkil ediyor. Biz de yasal yollarla bu duruma karşı çıkmaya karar verdik.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ailenin avukatı Mehmet Azar, ürünün içinden çıkan arının alerjik bir reaksiyon yaratması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Müvekkillerim, delilin kaybolmaması için şişeyi firmaya teslim etmedi. Bu üretim ihmalinin hem hukuki hem de idari anlamda sonuçları olmalı. Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamından dava açacağız ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na da teftiş başvurusunda bulunacağız. Halk sağlığını tehdit eden bu tür ihmallerin cezasız kalmaması için süreci yakından takip edeceğiz.”