Kolera Alarmı: 31 Ülkede Salgın Yaşanıyor

DÜNYA GENELİNDE KOLERA SALGINI YAŞANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uluslararası arenada kolera vakalarının yayılmaya devam ettiğini ve bununla birlikte ölüm oranlarının arttığını aktarıyor. DSÖ tarafından yayımlanan son raporda, 31 ülkede aktif bir salgın durumu olduğu ve bu süreçte toplam 4 bin 738 bireyin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” deniliyor.

NİJERYA’DA CİDDİ BİR DURUM SÖZ KONUSU

Kolera alarmı, Nijerya’da da verildi. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde, kolera salgını sonucunda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim bölgesinde 200’den fazla bireyin enfekte olduğu bildiriliyor. Yerel yetkililer, mevcut sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve güvenlik problemlerinin krizi daha da derinleştirdiğini vurguluyor. Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci, “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi, Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” diyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Zamfara milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, hem Zamfara hükümetine hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale konusunda çağrıda bulundu. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” şeklinde uyarıda bulunarak, bölgeye acil müdahale ekipleri ve kolera tedavi merkezlerinin yönlendirilmesini talep ediyor.