Kolera Alarmı 31 Ülkede Yaygın!

DÜNYA GENELİNDE KOLERA SALGINI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta kolera vakalarının arttığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini duyurdu. DSÖ tarafından yayımlanan rapor, şu an 31 ülkede salgın yaşandığını ve 4 bin 738 bireyin kolera sebebiyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” denildi. Ayrıca, DSÖ, salgın artışının en temel nedenleri olarak çatışmalar, yoksulluk ve yetersiz altyapıyı sıraladı. Özellikle kırsal alanlar ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde riskin daha da yüksek olduğu vurgulandı.

NİJERYA’DA KOLERA KAYIPLARI

Nijerya’da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde, kolera salgını sebebiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişinin enfekte olduğu belirlendi. Yerel yetkililer, ülkedeki sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti. Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci, “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” şeklinde bilgi verdi.

AÇILIM ONAY ÇAĞRISI

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümeti ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti.