Kolsum Akbari, 11 erkeği zehirledi

İRANLIDAN ŞÜPHELİ CİNAYETLER

İranlı Kolsum Akbari, 22 yıl süresince evli kaldığı 11 erkeği sistematik bir şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla karşı karşıya. Savcılığın sunduğu delillere göre Akbari, kurbanlarını diyabet ilaçları, cinsel gücü artıran maddeler ve bazı durumlarda endüstriyel alkol ile zehirliyor. Yaşlı ve hasta erkekleri hedef alan Akbari’nin cinayetleri, kurbanlarının doğal nedenlerle öldükleri izlenimi vererek yıllarca gizli kalmasını sağladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİN ARDINDAN GELEN ARAŞTIRMALAR

İran merkezli bir haber kaynağına göre, olay 2023 yılında Akbari’nin son eşi Azizollah Babaei’nin şüpheli ölümü ile gündeme geldi. Babaei’nin oğlu, babasının geçmişte Akbari ile evli olduğunu ve kadının daha önce onu öldürmeye çalıştığını öğrendiğinde yetkililere başvurdu. Aile, Akbari’yi fotoğraflardan teşhis etti ve bu durum üzerine soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTA 45’TEN FAZLA MÜŞTEKİ VAR

Sari Devrim Mahkemesi’nde devam eden davada, dört kurbanın aileleri İslami hukuk çerçevesinde Kolsum Akbari’nin idamını talep etti. Dava dosyasında 45’ten fazla müşteki yer alıyor. Akbari’nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesini istese de, müştekilerden biri cinayetlerin oldukça planlı olduğunu belirterek bu savunmayı reddetti. Savcılık iddianamesinde Akbari, yaşlı ve zengin erkeklerle evlenerek onların servetlerini ele geçirme amacıyla cinayetler işlemekle suçlanıyor. Sanık, 11 kez “planlı cinayet” ve 1 kez “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaların sona ermesinden sonra mahkeme nihai kararını verecek.