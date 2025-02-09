Komedyen Selin Dilmaç Uyuşturucudan Tutuklandı

İSTANBUL’DA KOMEDYEN TUTUKLANDI

İstanbul’da sahne alan komedyen Selin Dilmaç, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunan Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde buluşan iki kişiye şüphelendi. Yapılan incelemede, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa uygun halde uyuşturucu madde bulundu.

EVİNDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bulgular üzerine Dilmaç’ın ikametinde arama gerçekleştiren emniyet güçleri, toplamda 759,32 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

PROGRAMLARINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖYLEMLER

Tutuklanan Selin Dilmaç, İstanbul’da bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor. Sosyal medyada paylaşılan performanslarından biri, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG’nin talimatıyla gerçekleştiren bombalı saldırı hakkındaki söylemleri sebebiyle tartışmalara neden oldu. Saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Dilmaç, bombayı bırakana kadın olduğu için övgülerde bulunmasıyla birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine maruz kaldı.